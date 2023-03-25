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بهاء الحريري يطلق برنامج عمله متمسكاً بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - مارس - 2023 1:10 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بيان أكد فيه تمسكه بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري في برنامج العمل الوطني الذي جرى إعداده، وجاء في البيان:

“أكد الشيخ بهاء الحريري تمسكه بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأعد برنامج عمل مستمد من ذلك النهج وفيه تشديد على الشراكة الإسلامية المسيحية.

وفي برنامج الشيخ بهاء الحريري ست خطط للإصلاح الاقتصادي والإصلاح القضائي والإصلاح الدستوري والدفاع الوطني واستراتيجية مكافحة الفساد والإصلاح الصحي وحدد الحريري الأولويات الفورية وركّز على تنفيذ اتفاق الطائف بالكامل، مشدّداً على الحلّ الشامل للأزمة اللبنانية.

وقرّر الحريري تعيين ثلاث لجان الأولى اجتماعيّة والثانية للتواصل والعلاقات العامة والثالثة إعلامية.

وأتى كلام الحريري اثناء لقاء فريق عمله حيث تم تدارس الوضع وتقرير الخطوات السياسية منها والخدماتية والاقتصادية.

ويعتزم الشيخ بهاء الحريري إطلاق ورشة تشاور مع المراجع والفاعليات كما سيتحدث إلى الإعلام شارحا البرنامج داعيًا الى انشاء خليّة طوارئ وطنيّة مركزية على الصعيد الصحّي، وممّا قاله ان معارضة التدخّل الأجنبي أو انتهاك السيادة اللبنانية تتطلّب المعالجة وتعزيز مؤسّسات الدّولة بما في ذلك الجيش اللبناني وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان”.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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