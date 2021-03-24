بهاء الحريري يعزي حاكم دبي والشعب الإماراتي بوفاة الشيخ حمدان بن راشد

تقدّم الشيخ بهاء الحريري بأحرّ التعازي إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وعموم آل مكتوم والشعب الإماراتي بوفاة نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكتب بهاء الحريري عبر “تويتر”: “أتقدّم بأحر التعازي والمواساة الى سمو الشيخ ⁧‫محمد بن راشد‬⁩ وعموم آل مكتوم والشعب الإماراتي العزيز بوفاة الشيخ ⁧‫حمدان بن راشد ال مكتوم‬⁩”.

وأضاف: “عظمّ الله أجركم”.

أتقدّم بأحر التعازي والمواساة الى سمو الشيخ #محمد_بن_راشد @HHShkMohd وعموم آل مكتوم والشعب الإماراتي العزيز بوفاة الشيخ #حمدان_بن_راشد_ال_مكتوم.

عظمّ الله أجركم. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 24, 2021