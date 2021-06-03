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بهاء الحريري يعلّق على تقرير البنك الدولي: ويل لمنظومة فاسدة لن يرحمها التاريخ

3 - يونيو - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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علّق الشيخ بهاء الحريري على تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى أن لبنان يغرق نحو إحدى أشد الأزمات العالمية حدّة، وسط تقاعس متعمّد، وأن أزمة لبنان من بين الأسوأ عالمياً منذ 150 عاماً، بالقول “إن كل من شارك و أيد وسكت عن تقصير وفشل وصفقات السلطة الحاكمة يتحمل مسؤولية ما وصل إليه لبنان اليوم من إنهيار مالي وإقتصادي، فويل لمنظومة فاسدة لن يرحمها التاريخ”.

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