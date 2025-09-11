بهاء الحريري يعين عبد الرحمن الحريري مستشارا خاصاً ومتابعاً لشؤون الشباب

أعلن الشيخ بهاء الحريري عن تعيين السيد عبدالرحمن نزيه الحريري مستشاراً خاصاً، كما وكلفه متابعة شؤون الشباب.

وكتب الحريري عبر منصة “أكس”: ايمانا مني بدور الشباب في مسيرتنا الوطنيه اعلن تعيين السيد عبدالرحمن نزيه الحريري مستشاراً خاصاً اضافه الى تكليفه متابعة شؤون الشباب. يأتي هذا التعيين لما يتمتع به السيد عبدالرحمن من مقومات شخصية وكفاءة واندفاع لخدمة القضايا الوطنية والشبابية و هو امتداد لمسيرة والده الدكتور نزيه الحريري مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السعودية ولبنان. وهو خطوة تؤكد أنّ الأمانة مستمرة جيلاً بعد جيل، وأنّ خدمة الوطن والشباب ستبقى نهجاً ثابتاً في مدرسة آل الحريري.

