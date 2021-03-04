بهاء الحريري يكتب في "عرب نيوز": لا يزال هناك أمل للبنان على الرغم من إخفاقات الحكومة

كتب بهاء الحريري في “عرب نيوز” السعودية: وصل لبنان إلى نقطة الغليان. اندلعت احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع حيث انخفضت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى تاريخي وبلغت 10,000 مقابل الدولار الأمريكي. تشير التقارير إلى أن هذه الاحتجاجات هي الأسوأ منذ بدء الوباء، والسبب واضح – فقد أدى انخفاض الليرة إلى تدمير مدخرات الناس وارتفاع التضخم المستشري، مع عدم قدرة الحكومة على وقف امتداد الأزمة الجديدة السيئة.

لسوء الحظ ، هذه الاحتجاجات ليست جديدة. ومع تعثر الاقتصاد اللبناني ومعاناة عامة الناس ، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن النظام الحالي غير صالح لهذا الغرض ويجب استبداله. في حين أنّه هناك تقارير حديثة تبين أن أكثر من مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر. وفي الوقت الذي تواجه فيه معارضة متزايدة في الشوارع ، فرضت الحكومة واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم لاحتواء انتشار مرض الفيروس التاجي (COVID-19) ، دون مرافقتها بخطة حوافز مناسبة لدعم الناس وأعمالهم.

إن السؤال الذي يجب على اللبنانيين طرحه على أنفسهم هو ما إذا كانت أولوية الحكومة هي حقاً حماية شعبها أم مجرد حماية نفسها من مساءلتها عن فشلها في معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي تؤثر على البلاد؟

في حين كنا نأمل جميعاً أن يكون هناك توزيع شفاف وعادل للقاحات كوفيد-19 التي أعطت الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن ، كان السياسيون الفاسدون يتخطون قائمة الانتظار ويخرقون القواعد للحصول على التطعيم أولاً. والأكثر إثارة للصدمة هو حقيقة أن أياً من هؤلاء السياسيين قد شعر بتأنيب الضمير ، على الرغم من علمهم أن أفعالهم المتهورة التي قاموا بها بقلب بارد، يمكن أن يكون لها آثار أوسع ، بل وربما تقود البنك الدولي إلى تعليق تمويله للقاحات ودعم استجابة لبنان لكوفيد-19. إنهم لا يرون فساد أفعالهم ، بل يعتقدون أنها مجرد أمر طبيعي يحدث في لبنان المحطم اليوم.

نحن بحاجة ماسة إلى وجوه جديدة من شأنها أن تضع لبنان ومواطنيه فوق مصلحتهم الشخصية. لقد أصبحنا ، على مدى العقد الماضي ، مربكين من تصرفات السلطات الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي. في كل مرة نعتقد أن هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لنا ، يفاجئوننا. ولكن الحقيقة هي أنهم مستعدون لإغراقنا من أجل التمسك بالسلطة.

مثال آخر على تقاعس الدولة هو الاحتياجات المهملة لطرابلس ، أفقر مدينة في لبنان ، حيث تترك الحكومة الناس دون دعم مالي أو حوافز وسط إغلاق خانق. وبدلاً من الاستماع إلى الأشخاص المسالمين في الشارع ، احتجزتهم الحكومة بشكل غير قانوني. لا يوجد مكان للعنف. لكن الشعب له الحق في الاحتجاج سلمياً وأن يتمّ الاستماع إليه.

وبالتوازي مع ذلك ، وبسبب شكوى قدمها سياسيان ، قامت محكمة النقض اللبنانية بإبعاد المحقق الرئيسي القاضي فادي صوان من التحقيق في انفجار بيروت المدمر ، مما أدى إلى تقويض العملية التي فقدت مصداقيتها بالفعل، وتمزيق قلوب الضحايا وعائلاتهم مرة أخرى. وقد كشف هذا بوضوح القضاء المسيس والسلطة الحاكمة الفاسدة التي تحاول إسكات أصوات النشطاء وإخفاء الحقيقة. لقد حان الوقت الآن للدعوة إلى إصلاحات سياسية وقانونية واسعة النطاق من أجل ضمان استقلال ونزاهة القضاء في لبنان.

وعلى الرغم من هذه التطورات ، أود أن أؤكد أنه لا يزال هناك أمل. هناك أشخاص ومنظمات في لبنان يقومون بكل ما هو صائب ويسعون إلى تحسين حياة الناس.

إنّ الدولة اللبنانية تفشل في توفير الدعم اللازم لشعبها ، وكما يحدث في كثير من الأحيان ، فإن المؤسسات الخاصة والمواطنين ، الذين يعملون معاً ، يتدخلون لدعم المجتمعات المحلية. لقد تشرفت بالشراكة مع المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية ، الذي أعلن مؤخراً عن إطلاق حملة تطعيم لتوفير اللقاح للمحتاجين وتشجيع الجهود لتثقيف البلاد حول الحاجة إلى المشاركة في جهود التطعيم. وبالمثل ، يقوم الصليب الأحمر اللبناني بعمل حيوي للمساعدة في تخفيف المعاناة خلال هذه الفترة ، وأنا فخور أيضاً ببذل ما بوسعي لمساعدتهم. يمكن أن يكون للمواطنين العاديين تأثير ، وفي حالات مثل هذه الأزمة ، يمكن لأي مساعدة بالوقت أو المال أن تحدث فرقا كبيراً. وسأواصل دعم الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة.

وفي خضم هذه الأزمات المتعددة ، أقف إلى جانب أخواتي وإخوتي في لبنان الذين يقاتلون من أجل العيش بكرامة ضد الحكومة الفاسدة ومسؤوليها. هناك أناس يقومون بكل ما هو صائب من أجل لبنان ، وسأواصل دعم أولئك الذين يسعون إلى السلام ويسعون إلى الجمع بين الناس لحل التحديات التي يواجهها شعب لبنان كل يوم. نحن بحاجة ماسة إلى التغيير.