بهاء الحريري يكسر الصمت في حوار تلفزيوني مع الإعلامي وليد عبود

منذ 16 دقيقة
الشيخ بهاء الحريري والإعلامي وليد عبود

الشيخ بهاء الحريري والإعلامي وليد عبود

يطلّ رجل الأعمال بهاء الحريري، النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، في مقابلة خاصة ضمن برنامج “مع وليد عبود” على شاشة تلفزيون لبنان، الليلة عند التاسعة مساءً، ليتناول مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى.

فماذا سيقول عن عودته إلى لبنان، وماذا تبقّى من “الحريرية السياسية”؟ ومن يملأ الفراغ في الشارع السنّي؟ وهل نحن أمام صدام سياسي مفتوح بعد رفض “حزب الله” تسليم السلاح؟ وما هي رؤيته لأدوار إيران في لبنان؟ وأين وصلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإمكانية الخروج من الانهيار. وما هي قراءته لموقع لبنان ودوره في المرحلة المقبلة بعد التغيّرات الإقليمية منذ 17 تشرين.

