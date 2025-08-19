الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري يلتقي الفائز بالمركز الأول في بطولة لبنان للمواي تاي لعام 2025: سيكون خير ممثل للبنان

منذ 32 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

التقى الشيخ بهاء الحريري بـ “خالد طارق الحريري”، الفائز بالمركز الأول في بطولة لبنان للمواي تاي لعام 2025، كما وتمنى له النجاح في بطولة العالم الشهر المقبل في أبو ظبي، واثقًا بأنه سيكون خير ممثل للبنان.

وكتب بهاء الحريري على موقع “اكس”: سعدتُ بلقاء البطل خالد طارق الحريري، الفائز بالمركز الأول في بطولة لبنان للمواي تاي لعام 2025، والذي أهداني فوزه وكأس البطولة. وكان لي شرف أن أضع الميدالية الذهبية على صدره. أتمنى له كل النجاح في بطولة العالم الشهر المقبل في أبو ظبي، واثقًا أنه سيكون خير ممثل للبنان.

