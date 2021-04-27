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بهاء الحريري ينوه بأهمية قرار الرئيس الأميركي: نقف دائماً إلى جانب الشعب الأرمني

27 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2021 7:51 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرٌد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً: “لا بد من التنويه بأهمية قرار الرئيس الأميركي جو بايدن اعترافًا بالابادة الجماعية الأرمنية. والتأكيد على أحقية هذا الإعتراف الذي يعتبر تحية إجلال إلى الـ ١.٥مليون ضحية”.

وإضاف “نقف دائماً إلى جانب الشعب الأرمني واللبنانيين من أصول أرمنية الذين ما زالوا يعانون من آثار هذه المجزرة”.

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