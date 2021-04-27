بهاء الحريري ينوه بأهمية قرار الرئيس الأميركي: نقف دائماً إلى جانب الشعب الأرمني

غرٌد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً: “لا بد من التنويه بأهمية قرار الرئيس الأميركي جو بايدن اعترافًا بالابادة الجماعية الأرمنية. والتأكيد على أحقية هذا الإعتراف الذي يعتبر تحية إجلال إلى الـ ١.٥مليون ضحية”.

وإضاف “نقف دائماً إلى جانب الشعب الأرمني واللبنانيين من أصول أرمنية الذين ما زالوا يعانون من آثار هذه المجزرة”.

لا بد من التنويه بأهمية قرار الرئيس الأميركي جو بايدن اعترافًا بـ #الابادة_الجماعية_الأرمنية.والتأكيد على أحقية هذا الإعتراف الذي يعتبر تحية إجلال إلى الـ ١.٥مليون ضحية. نقف دائماً إلى جانب الشعب الأرمني واللبنانيين من أصول أرمنية الذين ما زالوا يعانون من آثار هذه المجزرة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 27, 2021