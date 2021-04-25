بهاء الحريري يهنئ الأنصار: أكدت لـ بدر دعمي الكامل للنادي

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “هنيئًا لنادي الأنصار الفوز في الدوري العام اللبناني لكرة القدم. اكدت اليوم ومن خلال اتصال هاتفي اجريته مع رئيس النادي نبيل بدر، دعمي الكامل للنادي متمنيًا له الفوز في دوري آسيا ورفع اسم لبنان عالياً”.

هنيئًا لنادي الأنصار الفوز في الدوري العام اللبناني لكرة القدم. اكدت اليوم ومن خلال اتصال هاتفي اجريته مع رئيس النادي نبيل بدر، دعمي الكامل للنادي متمنيًا له الفوز في دوري آسيا ورفع اسم لبنان عالياً. #الأنصار_بطل_لبنان — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 25, 2021