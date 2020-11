هنأ الشيخ بهاء الحريري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال:” أبارك للرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، وأتمنى له التوفيق.”

وقد أرفق بهاء الحريري التغريدة بصورة تجمعه مع الرئيس جو بايدن.

Congrarulations to the future President of the United States of America. We wish you all the best. pic.twitter.com/yjIWeYCPqW

— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 8, 2020