بهاء الحريري يهنئ اللبنانيين بعيد الفطر: نأمل بغد مشرق للبنان وعيش كريم لشعبه

هنأ الشيخ بهاء الحريري اللبنانيين بعيد الفطر، وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” “عيد فطر سعيد أعاده الله على جميع اللبنانيين باليُمن والبركات وبحلول ناجعة للأزمات التي يعانون منها. في هذا العيد، نأمل بغد مشرق للبنان وعيش كريم لشعبه، لأنه يستحق الأفضل”.

#عيد_فطر_سعيد أعاده الله على جميع اللبنانيين باليُمن والبركات وبحلول ناجعة للأزمات التي يعانون منها. في هذا العيد، نأمل بغد مشرق للبنان وعيش كريم لشعبه، لأنه يستحق الأفضل. pic.twitter.com/RpLxPUBoRH — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 13, 2021