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بهاء الحريري يهنئ اللبنانيين بعيد الفطر: نأمل بغد مشرق للبنان وعيش كريم لشعبه

13 - مايو - 2021
آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 11:57 صباحًا
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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هنأ الشيخ بهاء الحريري اللبنانيين بعيد الفطر، وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” “عيد فطر سعيد أعاده الله على جميع اللبنانيين باليُمن والبركات وبحلول ناجعة للأزمات التي يعانون منها. في هذا العيد، نأمل بغد مشرق للبنان وعيش كريم لشعبه، لأنه يستحق الأفضل”.

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