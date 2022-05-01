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بهاء الحريري: نسأل الله عز وجل ان يكون هذا العيد بداية للخروج من النفق المظلم

1 - مايو - 2022
آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 9:19 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد رجل الاعمال اللبناني بهاء الحريري بمناسبة عيد الفطر المبارك على “تويتر”: فطر سعيد تقبل الله طاعتكم وصيامكم.
اتقدم من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصًا باحر التهاني، وفي هذه المناسبة نسأل الله عز وجل ان يكون هذا العيد بداية للخروج من النفق المظلم وان يستعيد بلدنا الحبيب لبنان استقراره وازدهاره ووحدته.

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