بهاء الحريري يهنئ بعيد الفصح عموم اللبنانيين والمسيحيين ممن يتبعون التقويم الغربي

هنأ الشيخ بهاء الحريري اليوم الأحد 31 آذار/مارس الجاري، بعيد الفصح اللبنانيين عموما والمسيحيين خاصة ممن يتبعون التقويم الغربي.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“فصح مجيد للبنانيين عمومًا والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصًا. كلنا رجاء في الوصول لنهاية درب الجلجلة الطويل وقيامة لبنان من جديد”.

فصح مجيد للبنانيين عمومًا والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصًا. كلنا رجاء في الوصول لنهاية درب الجلجلة الطويل وقيامة لبنان من جديد. pic.twitter.com/fnYBSHKIZT — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 31, 2024