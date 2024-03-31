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بهاء الحريري يهنئ بعيد الفصح عموم اللبنانيين والمسيحيين ممن يتبعون التقويم الغربي

منذ 38 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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هنأ الشيخ بهاء الحريري اليوم الأحد 31 آذار/مارس الجاري، بعيد الفصح اللبنانيين عموما والمسيحيين خاصة ممن يتبعون التقويم الغربي.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“فصح مجيد للبنانيين عمومًا والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصًا. كلنا رجاء في الوصول لنهاية درب الجلجلة الطويل وقيامة لبنان من جديد”.

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