بهاء الحريري: يواجه لبنان مستقبلاً رهيباً وهناك خطوات واضحة يجب أن نتخذها

في الذكرى الأولى لثورة 17 تشرين، أصدر الشيخ بهاء الحريري بيانا أكد فيه على ضرورة تشكيل حكومة بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية مشددا على ضرورة استعادة الثقة الاقتصادية والشروع في الإصلاحات.

وجاء في البيان:” انتهى الوقت. قبل عام من اليوم طالب اللبنانيون بصوت واحد بتغيير طريقة إدارة بلدهم. نزل رجال ونساء شجعان من جميع الأعمار والأديان إلى الشوارع ليقولوا ما يدرك الكثير منا أنه صحيح بالفعل : السياسة اللبنانية معطلة ولا شيء أقل من التغيير الشامل يمكنه معالجة المشاكل الأساسية.”

وأشار بهاء الحريري إلى أنه “كان لدى السياسيين عام كامل لتلبية مطالبهم، ولكن لم يتحقق أي شيء. بدلاً من ذلك، تم تجاهل المخاوف الحقيقية والمحقّة بشكل متكرر ومتعمد من قِبل حكم الأقليّة الطفيلي الذي يركّز بالكامل على الحفاظ على الذات.”

ورأى بهاء الحريري أنه “بين كوفيد-19 وانفجار بيروت والتدهور المستمر للاقتصاد، يواجه لبنان مستقبلاً رهيباً. هناك خطوات واضحة يجب أن نتخذها على وجه السرعة إذا كنا نأمل في ترتيب منزلنا.”

وفي مسألة تشكيل الحكومة أكد بهاء الحريري أنه “يجب أن نضع المصالح الشخصية والحزبية جانبًا للسماح بتشكيل حكومة تكنوقراط ذات صلاحيات.”

مشددا أنه ” لا بد أن نعود بشكل عاجل إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمنح لبنان شريان حياة للاقتصاد الكلي والتوقف عن حماية مجموعات المصالح الخاصة التي تنهال على لبنان.”

ولفت بهاء الحريري إلى أنه “علينا أن نستعيد الثقة الاقتصادية الأساسية من خلال إظهار استعدادنا للشروع في إصلاحات مهمة لتلبية أفضل الممارسات الدولية في جميع قطاعات ومجالات الحكومة.”

واعتبر بهاء الحريري أن “هذه الإجراءات ستوفر راحة مؤقتة فقط ويجب أن يتبعها برنامج حازم لمواجهة المشاكل الأساسية التي أوصلتنا إلى هذا الحضيض، والتأسيس الدائم لحكومة غير طائفية. في النهاية ، نحن بحاجة إلى الاستجابة لنداءات النساء والرجال اللبنانيين وكل من وقف إلى جانبهم؛ من خلال تحقيق الأمل في مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا “.