بهاء الحريري يوقع اتفاق تعاون من أجل خدمة أهل عكّار

اعلن الشيخ بهاء الحريري عن توقيع تعاون رسمي من أجل خدمة أهل عكّار، بالشراكة مع النائب السابق طارق المرعبي، وتابع انه سيعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وكتب عبر “أكس”: وقّعنا اليوم اتفاق تعاون رسمي من أجل خدمة أهل #عكّار الطيبين. ولا أجد أفضل من النائب السابق طارق المرعبي شريكًا في هذه المسيرة، ابن عائلة كريمة خدمت اهلها أبناء عكّار بأمانة وإخلاص على مدى أجيال. أتطلّع إلى عمل مشترك مثمر، وسنُعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وقّعنا اليوم اتفاق تعاون رسمي من أجل خدمة أهل #عكّار الطيبين. ولا أجد أفضل من النائب السابق طارق المرعبي شريكًا في هذه المسيرة، ابن عائلة كريمة خدمت اهلها أبناء عكّار بأمانة وإخلاص على مدى أجيال. أتطلّع إلى عمل مشترك مثمر، وسنُعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.… pic.twitter.com/ctdNHGis1c — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 26, 2025