بهاء الحريري: ⁧‫لبنان‬⁩ لا يمكن أن ينهض من أزماته إلا ببناء دولة المؤسسات

منذ ساعة واحدة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

صد بيان عن الشيخ بهاء رفيق الحريري، اليوم الأحد، وجاء فيه: “‏إنّ ⁧‫لبنان‬⁩ لا يمكن أن ينهض من أزماته المتراكمة إلا من خلال بناء دولة المؤسسات، الدولة التي تُدار بالقانون وتُحكم بالشفافية وتقوم على العدالة والمساواة بين جميع أبنائها.

‏إنّ دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وهي الطريق الصحيح لإحياء الاقتصاد، وحماية الحقوق، وصون كرامة اللبنانيين. فالمحسوبيات لا تبني وطنًا، والتسويات الفاسدة لا تؤسّس لمستقبل، بينما المؤسسات القوية والفاعلة هي التي تمنح لبنان مكانته الطبيعية بين دول العالم”.

وأضاف البيان “‏لقد آمن والدي الشهيد ⁧‫رفيق الحريري‬⁩ بهذا المشروع، وسعى بكل إمكانياته لتحقيقه، ودفع حياته ثمنًا لرؤيته الوطنية. واليوم، أجدّد التزامي الواضح والصريح بالعمل على استكمال هذا المشروع، وبذل كل ما أستطيع في سبيل تحويل دولة المؤسسات من حلم إلى واقع.

‏إنّ لبنان يستحق أن يكون دولة تحترم أبناءها، دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون، دولة تُدار بالكفاءة لا بالولاءات، وبالمحاسبة لا بالحصانات. هذه هي رسالتنا، وهذا هو الطريق الذي سنسلكه مهما كانت التحديات”.

