الخميس 21 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهبة من بهاء الحريري.. تأمين كهرباء لدائرة النفوس في عكار ومياه لـ 1.000 وحدة سكنية في المنية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 11:01 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

أعطى الشيخ بهاء الحريري تعليماته بتنفيذ سلسلة من المشاريع الضرورية، إيماناً منه لضرورة الوقوف إلى جانب أهله في كل المناطق اللبنانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حيث قامت مجموعته بتزويد مبنى دائرة النفوس في العبدة عكار بنظام الطاقة الشمسية وذلك بحضور رئيس المكتب التنفيذي السيد أحمد اليمن.

فقد مثل اليمن الحريري على رأس وفد من مختلف المناطق اللبنانية وأكد أن الشيخ بهاء يبقى إلى جانب هذه المحافظة التي لطلما كانت محرومة لسنوات.

وأوضح اليمن أن: “ما قدمه الشيخ بهاء اليوم هو تكملة لعدة مشاريع سابقة على جميع الأراضي اللبنانية ليس فقط في عكار، مؤكداً على أن هذه المشاريع ليست للمساعدة فقط بل لتذكير الدولة على إهمالها لهذه المناطق.

كما أشاد رئيس اتحاد بلدية القيطع أحمد المير بعمل الشيخ بهاء قائلاً: “هذا اليوم هو يوم عمل جدّ للشيخ بهاء الحريري”.

وشكر عدد من المخاتير والناشطين الشيخ بهاء على المشروع الذي قام به.

واستكملت الزيارة بجولة تفقدية على مشروع الطاقة الشمسية المخصص لتشغيل بئر ماء يستفيد منه قرابة ال 1.000 وحدة سكنية في المنية.

ويذكر أن مؤسسة بهاء وحسناء الحريري تطلق العديد من المشاريع بشكل مستمر في مختلف المناطق اللبنانية وبمختلف المجالات.

    المزيد من أخبار لبنان

    مريم مجدولين لحام
    نادي الصحافة: للتراجع عن الإجراءات المتخذة بحق لحام
    توقيف
    بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في الشويفات والحدت
    جوزف القصيفي
    "الصحافي ليس مجرما".. القصيفي: توقيف مريم اللحام قرار مرفوض

    الأكثر قراءة

    علم "حزب الله"
    "حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
    سارة زكريا
    نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر