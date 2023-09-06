بهبة من بهاء الحريري.. تأمين كهرباء لدائرة النفوس في عكار ومياه لـ 1.000 وحدة سكنية في المنية

أعطى الشيخ بهاء الحريري تعليماته بتنفيذ سلسلة من المشاريع الضرورية، إيماناً منه لضرورة الوقوف إلى جانب أهله في كل المناطق اللبنانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حيث قامت مجموعته بتزويد مبنى دائرة النفوس في العبدة عكار بنظام الطاقة الشمسية وذلك بحضور رئيس المكتب التنفيذي السيد أحمد اليمن.

فقد مثل اليمن الحريري على رأس وفد من مختلف المناطق اللبنانية وأكد أن الشيخ بهاء يبقى إلى جانب هذه المحافظة التي لطلما كانت محرومة لسنوات.

وأوضح اليمن أن: “ما قدمه الشيخ بهاء اليوم هو تكملة لعدة مشاريع سابقة على جميع الأراضي اللبنانية ليس فقط في عكار، مؤكداً على أن هذه المشاريع ليست للمساعدة فقط بل لتذكير الدولة على إهمالها لهذه المناطق.

كما أشاد رئيس اتحاد بلدية القيطع أحمد المير بعمل الشيخ بهاء قائلاً: “هذا اليوم هو يوم عمل جدّ للشيخ بهاء الحريري”.

وشكر عدد من المخاتير والناشطين الشيخ بهاء على المشروع الذي قام به.

واستكملت الزيارة بجولة تفقدية على مشروع الطاقة الشمسية المخصص لتشغيل بئر ماء يستفيد منه قرابة ال 1.000 وحدة سكنية في المنية.

ويذكر أن مؤسسة بهاء وحسناء الحريري تطلق العديد من المشاريع بشكل مستمر في مختلف المناطق اللبنانية وبمختلف المجالات.