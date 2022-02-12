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«بوادر ايجابية» في ملف ترسيم الحدود

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 5:56 مساءً
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اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب علي بزي أن “هناك بوادر ايجابية في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وحقوق لبنان النفطية والغازية سياديا، انطلاقا من اتفاق الاطار الذي عمل عليه عشر سنوات، وانجزه رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وأسف بزي لما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة اذ أن “البعض ما زال يمارس هواية تخريب البلد والمؤسسات”.

ورأى خلال سلسلة زيارات عقدها في منطقة بنت جبيل، أن “الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، ستكون أمام الامتحان التشريعي والاصلاحي القادم، بخاصة في قانون المنافسة ومنع الاحتكارات”.

وشدد على “موقف الكتلة وحركة أمل برفض الضرائب والرسوم على الفئات الفقيرة والمهشمة، من خلال مناقشة الموازنة بندا بندا فور وصولها الى المجلس النيابي، وفقا للأصول الدستورية”.

وأكد بزي “انتفاء اي أسباب لعدم اجراء الانتخابات النيابية، وهي ستحصل في موعدها كي يمارس الشعب اللبناني حقه في العملية الديمقراطية”.

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