السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوادر تسلّم "نائب الحاكم الأوّل" تتظهّر.. وخلاف حول جدوى "صيرفة"!

30 - يونيو - 2023
مصرف لبنان

مصرف لبنان

الأنباء
A A A
طباعة المقال

رأى الخبير المالي والاقتصادي أنيس أبو ذياب، أنّه “من الواضح أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سيحلّ مكان رياض سلامة بحسب قانون النقد والتسليف، الذي ينص صراحة على تسلم النائب الأول للحاكم في حال غيابه”.

أبو ذياب لفت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى “وجود خلاف حول التعميمين 15 و151 وخلاف آخر حول جدوى منصة صيرفة”، مشيرًا إلى “إمكانية صدور تعديل جديد للتعميم 151 الذي على أساسه تعطي المصارف الدولار بسعر 15 ألف ليرة مع احتمال رفع المبلغ إلى 30 أو 45 ألفًا. أما التعميم الآخر فقد حصل بشأنه بعض التعديلات، وقد كان ينص على إعطاء المودع 400 دولار “فريش” و400 دولار بالعملة اللبنانية بسعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد. فالتعديل الذي حصل يسمح بإعطاء المودع 400 دولار أميركي من دون إعطائه 400 دولار باللبناني، وبذلك يكون قد خفف الهيركات من نسبة الاقتطاع من ودائع الناس، وهذا يؤشر إلى أن منصوري عازم على تسلم حاكمية المصرف المركزي”.

أبو ذياب توقع أن “يستمر منصوري بالعمل بالتعميمين المذكورين حتى نهاية أيلول لتجنب الإساءة إلى الموسم السياحي الذي قد يشهد ازدهارًا ملحوظًا”، وهذا لا يعني بحسب أبو ذياب تحسنًا في الاقتصاد “ما لم تباشر الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إذ لا يمكن استعادة النهوض الاقتصادي من دون إصلاح ومن دون انتظام عمل المؤسسات”.

ورأى أبو ذياب أن “استعادة لبنان للنمو وانتظامه لا بد من الإصلاحات، وهو ما يشدد عليه صندوق النقد الدولي في الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية في 7 نيسان 2022”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
    وزير المهجرين: سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى
    استخدام الهاتف الذكي- تعبيرية
    الأهالي يُناشدون.. لا دش ولا إنترنت!
    حريق
    إخماد حريق في محيط المطار

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
    حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
    احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
    باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
    الأزمة في لبنان - تعبيرية
    صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!