بوادر حل بين اوجيرو ووزارة الاتصالات؟

عقد اليوم، في مكتب رئيس ديوان المحاسبة اجتماع تنسيقي، كان مقررا منذ الاسبوع الماضي، في اطار التعاون والتنسيق خدمة للمرفق العام وبهدف وضع الحلول المناسبة لمشاكل العقود العالقة بين اوجيرو ووزارة الاتصالات خصوصا عن الاعوام 2017 و2019 و2020، واعتمادات مشروع موازنة العام 2021، حضره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال الوزير المهندس طلال حواط، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس ورئيس الغرفة المختصة القاضي عبدالرضى ناصر.

وعن وزارة الاتصالات المدير العام للانشاء والتجهيز ناجي اندراوس والمدير العام للصيانة والاستثمار باسل الايوبي والمدير المالي محمد محيدلي ومراقب عقد النفقات حسن التقي والاستاذة نسرين حرب.

وافضى الاجتماع الى وضع تصور لحل المشاكل العالقة يوائم بين ضرورة الحفاظ على سير المرفق العام وبين المحافظة على حقوق الموردين المشروعة وعدم تجاوز النصوص والقواعد القانونية ذات الصلة، خصوصا ما تعلق بعقد العام 2017 المحال من هيئة التشريع والاستشارات الى النيابة العامة التمييزية.كما اكد الوزير حواط على متابعة هذه العقود بدقة لتأمين استمرارية هذا المرفق العام الاساسي وعدم وجود اي تأثير سلبي في خدمة الانترنت على المواطنين، وتم التوافق ايضا على عقد اجتماعات لاحقة للتداول بأمور قطاع الخلوي.