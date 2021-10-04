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"بوب فينانس": مستمرون في دفع الحوالات من الخارج بالدولار

4 - أكتوبر - 2021
بوب فينانس

بوب فينانس

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أكدت شركة “بوب فينانس” للحوالات المالية، للمواطنين التزامها بدفع كامل المبالغ المحوّلة إليهم من الخارج بالدولار الأميركي، “إلى حين صدور أي تعميم آخر من مصرف لبنان، مع التأكيد أنه حتى لو أجاز “المركزي” لشركات تحويل الأموال شراء الدولارات من الافراد المرسلة اليهم التحويلات المالية بالدولار، فإن هذه العملية تبقى اختيارية ويعود لمتلقي الحوالة المالية ملء الحرية بالاستفادة منها أو عدمها” بحسب البيان الصادر عن الشركة.

تأكيدات الشركة جاءت رداً على ما يتم تداوله عن أن شركات تحويل الأموال قد تبدأ بتسديد التحويلات المالية من الخارج بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار الأميركي.

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