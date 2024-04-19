الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يحذر نتنياهو.. وما علاقة لبنان ؟

منذ 3 ساعات
بوتين ونتنياهو

بوتين ونتنياهو

A A A
طباعة المقال

علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».

وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    الحرارة دون معدّلاتها.. إليكم طقس الأيام المقبلة
    مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
    مياه بيروت: جداول اصدارات 2024 قيد التحصيل
    توقيف شخص
    قاصر يترأس عصابة سرقة دراجات آليّة في السعديات

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار
    غارات إسرائيلية على غزة
    رويترز تكشف عن كارثة بغزة.. ضربة إسرائيلية واحدة تقضي على 5000 من أجنة أطفال الأنابيب
    الصراع الإيراني الإسرائيلي
    إسرائيل تبلغ واشنطن بتأجيل الرد على إيران.. ومصادر تكشف