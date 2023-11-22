الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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بوحبيب بعد لقائه نظيرته الهولندية: طلبت مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل

منذ 36 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

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أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، بعد لقائه في لاهاي وزيرة خارجية هولندا هانكة برونز سلوت، أنه طلب “مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل لوقف استهدافها المتعمد للصحافيين اللبنانيين واستعمال الفوسفور الأبيض المُحرّم دوليا”.

وأضاف: “توافقنا على أهمية حلّ الدولتين وخطر العنف المتصاعد في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين، وشرحت للوزيرة مخاطر النزوح على لبنان، وان قدرتنا على ضبط الهجرة غير الشرعية الى اوروبا تتراجع في ظل تدهور الاوضاع في الشرق الاوسط”.

وشكر وزير الخارجية لنظيرته الهولندية قرار بلادها زيادة الدعم للنازحين والمجتمع اللبناني المضيف، وشجعها على تقييم فوائد دعم الادارات اللبنانية الرسمية، لا سيما مسائل الشؤون الاجتماعية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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