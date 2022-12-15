بوحبيب: تحقيق دقيق بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة قوات اليونيفيل

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني، أعرب خلاله بوحبيب عن” إدانته الشديدة للحادث المؤلم الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان، وأودى بحياة جنديين وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل”.

كما قدّم بوحبيب “تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجنديين المغفور لهما”، و”أبدى أسفه لهذا الحادث الأليم وثقته بأن تحقيقاً دقيقاً قد بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة قوات اليونيفيل لكشف كل ملابسات الحادثة وصولاً لمحاسبة المسؤولين عنها”. وأعاد التذكير “بالدور التاريخي والمميز والمستمر، دون انقطاع منذ العام ١٩٧٨، للكتيبة الايرلندية في عمليات حفظ السلام في جنوب لبنان”، مقدراً اياه.

من جهته، أبلغ الوزير الايرلندي نظيره اللّبناني بإمكان ارسال لجنة إيرلندية لمتابعة التحقيقات، وبأنه سيقوم ببحث الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال إجتماعهما المزمع عقده على هامش وجوده حالياً في نيويورك.