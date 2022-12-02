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بوحبيب شارك بإفتتاح مؤتمر الحوار المتوسطي في روما

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2022 6:10 مساءً
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

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شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في افتتاح مؤتمر الحوار المتوسطي في روما، بحضور رؤساء إيطاليا، موريتانيا والنيجر وعدد كبير من الوزراء لدول حوض المتوسط.

الى ذلك، التقى بوحبيب وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو الذي أعرب عن “الإستعداد الكلي للتعاون ومساعدة الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية لا سيما في الجنوب والمنطقة البحرية”، كما أظهر “تفهما عميقا لمعاناة لبنان من أزمة النزوح السوري”، ووعد بنقل مضمون المحادثات الى حكومته.

كما أجرى بوحبيب محادثات مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الجديد ستفانيا كراكسي التي أبلغته عزمها مع أعضاء من اللجنة، القيام بأول زيارة خارج أوروبا الى لبنان مطلع العام المقبل، مشددة على “أهمية التعاون الثنائي بين البلدين”، وأكدت عزمها “زيادة الوعي الأوروبي الرسمي والشعبي حول التحديات المشتركة في مسائل أهمها النزوح واللجوء”.

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