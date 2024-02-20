بوحبيب: للبحث عن حلول مستدامة للوضع الراهن وتطبيق شامل للقرار 1701

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، “تقدير لبنان للدور والمتابعة الفرنسية للأوضاع الراهنة ورغبة فرنسا بلجم التصعيد وإعادة الهدوء الى الجنوب”، وشدد على “أهمية البحث عن حلول مستدامة للوضع الراهن من خلال التطبيق الشامل وغير المنقوص للقرار 1701”.

واستقبل بو حبيب، قائد الجيش العماد جوزاف عون معزيًا بوفاة شقيقه رئيس بلدية رومية عادل بو حبيب.

كما إستقبل بو حبيب، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الحكمة البروفسور أنطونيوس أبو كسم وبحث معه في كيفية تعزيز التعاون بين الكلية والوزارة في المجال الأكاديمي وتبادل الخبرات.