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بوحبيب يدعو لدعم الجيش اللبناني تنفيذا للقرار 1701

منذ 39 دقيقة
عبدالله بوحبيب

عبدالله بوحبيب

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دعا وزير الخارجية والمغتربين د. عبد الله بو حبيب اليوم الأربعاء، 13/آذار /مارس الجاري، المجتمع الدولي، لدعم الجيش اللبناني.

وأتت دعوة الدكتور بو حبيب بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وقال بو حبيب “ندعو المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني تمكيناً له من زيادة انتشاره في الجنوب اللبناني، من اجل تثبيت الامن والاستقرار في المناطق الحدودية، تنفيذاً للقرار ١٧٠١”.

ميدانيا؛ شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة استهدفت أحد المنازل في بلدة كفرا .

كما أغار الطيران المعادي الإسرائيلي على بلدة ياطر، وشنّ غارة ثالثة على بلدة القنطرة استهدفت منزلاً بصاروخ أدى لتدميره بالكامل.

وقد أفادت مصادر إعلامية بأن “صاروخاً لم ينفجر في الغارة على طريق صور – الحوش”، مشيرةً إلى أن “فريق الهندسة في الجيش اللبناني يعمل على تطويق مكان سقوطه تمهيداً لنزعه أو تفجيره”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الدمار الهائل بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنزل في ياطر، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

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