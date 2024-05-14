بوحبيب يلتقي المقداد.. وهذا ما تم بحثه

على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في المنامة، تمهيداً للقمة العربية المقررة يوم الخميس المقبل، التقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب نظيره السوري فيصل المقداد.

وخلال اللقاء، أثنى بو حبيب على تأييد الحكومة السورية لقرار عودة النازحين، وشدّد على ضرورة حشد الدعم الدولي لفصل أيّ حلّ سياسي عن مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، إضافة الى ضرورة إطلاق فوري وفعّال لمشاريع تأهيل البنى التحتية الأساسية في القرى السورية المهدمة دعماً لهذه العودة.

وخلال لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا، أكد بوحبيب على ضرورة دعم هذه العلاقة من خلال تحفيز الزيارات القطاعية بما يخدم مصلحة الشعبين.

كما أعرب بوحبيب، عن تمسك لبنان بالقانون الدولي والشرعية الدولية، بما فيه القرارات الأممية المتعلقة بلبنان وبالمنطقة. وأشار لنظيره اليمني شايع محسن الزنداني، الى أنه حان الوقت إلى تطبيق الحلّ السياسي العادل، وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وفقاً لمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت لعام ٢٠٠٢، معتبراً بأنها السبيل الوحيد التي ستخمد نار الحرب والدمار.