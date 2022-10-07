بو حبيب يلتقي سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي وسفيرة سويسرا رافقهم القائم بالاعمال في الاتحاد الاوروبي مارتن لاسن سكيلف الذين طالبوا بتأييد لبنان لقرار يعارض ضم اراض اوكرانية بالقوة الى روسيا والذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للامم المتحدة.

كما عقد وزير الخارجية لقاء مع سفراء بريطانيا و اليابان وأستراليا وكندا والقائم بالاعمال الاميركي.

وتقدموا بطلب دعم لبنان لمشروع القرار المرفوع الى الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يعارض ضم أراض اوكرانية بالقوة الى روسيا والمزمع التصويت عليه.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل الأسبوع الماضي في استصدار قرار يدين قيام موسكو بضم أربع مناطق أوكرانية.

حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والغابون.