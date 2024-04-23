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بوحبيب يوعز الى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس متابعة المبادرة

منذ 15 ثانية
علم لبنان وبرج إيفل

علم لبنان وبرج إيفل

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أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس المستشار زياد طعان متابعة المواضيع التي تم التطرق إليها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نهار الجمعة الماضي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولهذه الغاية التقى القائم بالاعمال، يرافقه السكرتير الأول في السفارة يوسف جبر، بنائب مديرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السيد إيمانويل سوكه.

تناول البحث متابعة المبادرة الفرنسية حول خفض التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، الجهود الفرنسية الهادفة إلى إنهاء الشغور الرئاسي، المسعى الفرنسي لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وموضوع النازحين السوريين في لبنان.

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