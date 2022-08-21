بوشكيان: أسلوب عيشنا مميز وسنورثه للأجيال الطالعة

أحيا كورال بطريركية الارمن الارثوذكس “شنورهالي”، بقيادة الارشمندريت الاب زافين نجاريان ومشاركة فرقة كيليكيا الموسيقية، ريسيتال “أغان وطنية” في قلعة عنجر، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وحضوره الى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، مطران الارمن الارثوذكس شاهي بانوسيان، رئيس بلدية عنجر واركيس خوشيان، رئيس حزب الطاشناق في عنجر هاروت زيتليان، الارشمندريت انانيا كوداجيان وحشد من الاهالي.

وأعرب المرتضى عن فرحه بالليلة التراثية العنجرية، “التي اعادت البهجة إلى القلوب رغم ما نعانيه”، مؤكدا بان “الشعب تواق للحياة، وسيتجاوز الازمات”.

بدوره، شدد بوشكيان على أن “قدرة اللبنانيين على مواجهة التحديات والتغلب عليها هي فعل ايمان متجذر، وتعلق بلبنان، وطن الحضارة والثقافة والعلم والانتشار”.

وقال: “مرت الأزمات وبقي اللبناني صامدا، مواجها ومنتصرا. وسنبقى نفرح وننشد الأناشيد الوطنية وأغاني الفرح، وسنورث أولادنا وأحفادنا نمط العيش الذي أخذناه عن أجدادنا وآبائنا، الأسلوب اللبناني المميز الذي نحسد عليه”.