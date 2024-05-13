بوشكيان: أصبحت الصناعة قلبَ لبنان النابض والخافق بالابداع

اختتم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معرض الصناعة في لبنان الذي أقيم في “فوروم دو بيروت”، ووزع شهادات تقدير على المشاركات والمشاركين.

وألقى كلمة جاء فيها: “تُعدُّ اقامةُ معرض في هذه الظروف السياسية الملبّدة مغامرة جريئة، وكم بالحريّ إذا كان المعرض للصناعة اللبنانية التي هي بدورِها تخوض مغامرةَ الانتاج والتوزيع والتسويق والتصدير والمنافسة.

ونحن في وزارة الصناعة مع الشركتين المنظّمتين، آلينا على أنفسنا تحدي الصعاب، على أساس عدم الرضوخ أمامها لأن العمل والاستمرارية والجدّية في المثابرة هي صفاتُ المجتمعات الناجحة”.

وأضاف: “لم يُعرف اللبناني إلا بالثبات والصمود والتصميم. وهذا ما أثبته الصناعيون المشاركون في معرض الصناعة في لبنان، الذي جمع بين شعارَي “صُنع في لبنان” و”نبض لبنان صناعتو”. فأصبحت الصناعة قلبَ لبنان النابض والخافق بالعطاء والخير والابداع والابتكار والتصاميم الفريدة والتكنولوجيا المواكبة للعصر”.

معرض 2024 هو حدث سوف يتكرّر سنوياً، ولن نعتبره محطة يتيمة. إنه واجب علينا وضروريّ للصناعي. وبهذا التكامل، ننجح معاً بهدف زيادة قدراتنا الانتاجية والتنافسية والتسويقية والتصديرية.

لكلّ هذه الأسباب، منحنا المشاركين شهادة تقديراً على عطاءاتهم واسهاماتهم. ونعطيكم موعداً العام المقبل لديمومة الصناعة ونطوّرها.”