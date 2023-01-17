بوشكيان: أصبحنا في مرحلة صعبة جداً سياسياً واقتصادياً

رعى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، ورشة عمل اقامتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في زحلة، تتعلق بالإعلان عن نتائج اختبارات تحويل مخلفات الألبان والاجبان الى سلع استهلاكية على مثال جبنة ولبن عيران وعصير حليب.

وأكد بوشكيان أن اللقاء “نتاج دراسات، وخلاصة أبحاث هدفت إلى تصنيع منتج جديد من بقايا وترسّبات وأمصال منتج آخر صادرة عن الألبان والأجبان، والاستفادة منها صناعياً وغذائياً وبيئياً، وتجنّب هدر المكوّنات التي تشكل مواد أولية تؤمّن الربح، بينما التخلّص منها يؤدّي إلى خسائر على مستويات عدة.”

وشكر “الأصدقاء الاوروبيين وفي منظمة “يونيدو” على دعمهم وتمويلهم وتعاونهم من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الصناعة وتحديثها وتطويرها، لمضاعفة قدراتها الانتاجية والتصديرية والتنافسية”.

ولفت الى ان “وزارة الصناعة والصناعيين يتطلعون إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الاوروبي في إطار الشراكة الاوروبية – المتوسطية، وعلى أساس اعتبار لبنان وبقائه منذ القديم وحتى اليوم، بوابة العبور، وصلة الوصل بين الشرق والغرب”.

وقال: “أصبحنا في مرحلة صعبة جداً سياسياً واقتصادياً. ونطلب من شريكنا الاوروبي المبادرة أكثر تجاهنا. مساعدتُنا هي بفتح أسواق أربعماية وخمسين مليون مستهلك أمام منتجاتنا. فإذا خصّص كلُ فرد عشرة دولارات سنوياً فقط من قيمة سلته الاستهلاكية لشراء صُنع في لبنان، يتحقق الفرق، وينتعش لبنان بسرعة قياسية”.

وختم: “نحن مصمّمون على مواصلة التعاون لتطوير صناعاتنا وتسويقها في لبنان وتصديرها الى الخارج”.