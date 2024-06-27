بوشكيان استقبل السفير الإيطالي.. ماذا على طاولة البحث؟

إستقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان سفير إيطاليا افابريسيو مارسيللي في مكتبه بالوزارة.

وكان تنويه مشترك بالعلاقات الوطيدة والقويّة بين لبنان وإيطاليا بالاتّجاهين، يعكسه تاريخ متين وأسس ثابتة بين شعبَي البلدين على صعيد التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي والاقتصادي والصناعي والتجاري.

ووضع بوشكيان السفير في أجواء زيارته الى بروكسيل حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في المفوضّية الاوروبيّة من أجل تسهيل دخول المنتجات اللبنانية المتمتّعة بالمواصفات العالمية الى السوق الأوروبي، ولمس اهتماماً بالمساعدة.