الثلاثاء 26 شعبان 1443 ﻫ - 29 مارس 2022 |
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بوشكيان: الأمن الغذائي على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً

منذ ساعة واحدة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن موضوع الأمن الغذائي مطروح غداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

وأشار بوشكيان في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى ألّا معلومات مؤكدة لديه حول مشروع “الكابيتال كونترول” المطروح لكنّه يعتقد أنّه أُعدّ قبل فترة طويلة ولذلك رُفض من قبل غالبية الكتل، معتبراً أنّ صيغته جيّدة لو ترافقت مع بداية الأزمة، أمّا اليوم فيجب وضع صياغة جديدة له.

بوشكيان أكّد أنّه رفض البند المتّصل بالصناعيين في مشروع قانون الكابيتال كونترول.

وشدّد على ضرورة أن يكون مشروع القانون عادلاً وأن تكون الخسائر موزّعة بطريقة تحافظ على أموال المودعين.

وعمّا إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدعواً لحضور جلسة مجلس الوزراء غداً، لفت إلى أن الطلب حصل الأسبوع الماضي ولكن لا علم لديه إن كان سيحضر في ضوء المستجدات القضائية.

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