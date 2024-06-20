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بوشكيان: الإبداع اللبناني في الصناعة والابتكار عالمي الطابع والانتشار

منذ 5 دقائق
النائب جورج بوشكيان

النائب جورج بوشكيان

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هنّأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان شركتَي “جمیّل اخوان” على نيلها ثلاثة جوائز، و”ثري بروزؤز” اللبنانية على نيلها جائزة في المسابقة العالمیة للتغلیف “ورد ستار”.

وجرى حفل توزيع الجوائز في بانكوك، تایلاند، في حضور ثلاثماية شخص. ونظّم المركز اللبناني للتغليف Libanpack المسابقة بإدارة مديرة الرئيس سهى عطالله التي تشغل أيضاً نائبة رئيسة المنظمة العالمية للتغليف.

وأكد بوشكيان أن “الإبداع اللبناني في الصناعة والابتكار عالمي الطابع والانتشار، وقد أثبت اللبنانيون نجاحاتهم في مجالات عديدة، أبرزها التغليف القائم على الفن الراقي والذوق الرفيع والتصميم المبدع والجمال الجذّاب لاقتناء المنتج وشرائه، في ظل تحديات كبيرة بين شركات، وإمكانيات وتجهيزات، يتقدّم فيه اللبناني متّكلاً على طاقاته وموارده البشرية”.

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