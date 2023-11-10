بوشكيان: الترخيص هو المستند القانوني الوحيد المستدام لأصحاب المصانع

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أنّ قطاع صناعة الرخام والغرانيت أصبح متقدّمًا جدًا في لبنان، بفضل عناصر عديدة تتفاعل بين بعضها، من العراقة في التصنيع الذي بدأ بطريقة حرفية وتقليدية مع الجيل الأول المؤسّس، إلى الجيل الثاني الذي تابع وحدّث وطوّر وجهّز وانفتح على الأسواق الكبيرة.

وقال أثناء تفقّده مصنع Gaf للرخام والغرانيت في منطقة نهر ابراهيم أن خصائص بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي كونها عائلية، وهي ميزة على عكس ما يعتقده البعض. وأوضح أن الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية والجمركية والإدارية تبذل جهودًا لضبط التهريب، ومنع التهرّب من الرسوم.

ودعا أصحاب المصانع المخالفين أو الذين يعملون من دون ترخيص إلى التقدّم من وزارة الصناعة والإفادة عن أوضاعهم، لدراسة ملفاتهم، وإعطاء الترخيص لمن يستحق، وحجبه عمّن هو غير مستوفي الشروط.

وشدّد على أن الحصول على شهادة صناعية موقتة ليس حلًا مستدامًا، خصوصاً أن الوزارة تشدّدت جدًا بمنح الشهادة وحصرتها لمرة واحدة ولفترة زمنية قصيرة، كفرصة تعطى إلى صاحب المؤسسة لاستكمال المستندات وتسجيلها في الوزارة تمهيدًا لمنحه الترخيص المناسب وفق الفئات المحددة، وهذا الترخيص هو المستند القانوني والدائم والذي يمنح مرة واحدة ويتصرّف صاحبه على أساسه في الإنتاج والتسويق والتصدير واستيراد الآلات والمواد الأولية وتسجيل آليات المصنع وغير ذلك من الخدمات.