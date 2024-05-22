بوشكيان التقى وفداً من تجمع مصنعي المعكرونة في لبنان: أولوياتنا دعم الإنتاج المحلي

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان عدداً من أصحاب مصانع المعكرونة والشعيرية في لبنان.

ونوه الوفد ب”جهود الوزير بوشكيان، الذي ساهم في دعم هذه الصناعة وتوسعها وازدهارها في لبنان، وفي تصديرها الى الخارج لتمتّعها بالمواصفات والجودة”.

وأكد بوشكيان أن “الصناعي باعتماده معادلة النوعية/السعر، والمستهلك باختياره المنتج الوطني، يحدان من قدرة السلعة الأجنبية على المنافسة، ويحجمان من نسبة مبيعها في السوق”.

وهنّأ بوشكيان أعضاء الوفد على “مواكبة الحداثة في التصنيع وزيادة استثماراتهم في خطوط إنتاج مطلوب في أسواق الخارج.

ولفت وفد المصنعين إلى أن “المطلوب اليوم إيجاد آلية رسمية لوقف التدفق من مختلف أنواع المعكرونة والمنافسات غير المشروعة، والتي يصل حجمها في السوق اللبنانية الى ما يزيد عن ٨٠ % من حجم الاستهلاك”.

وأشار الوفد إلى أن “تطور هذه الصناعة كفيل أن ينعش أيضا القطاع الزراعي، وخصوصا زراعة القمح القاسي وزيادة المساحات الزراعية فيها مما سينعكس أيضا بدوره على بقية الزراعات التقليدية والانتهاء من عقبة الكساد”.

واكد بوشكيان أن “الأولوية لحماية الصناعة المحلية ولن نأل جهدا في هذا السبيل وسنعمل على إيجاد الآلية المناسبة”.