الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوشكيان: التمديد لقائد الجيش ليس متعثّراً ولكن

منذ 6 دقائق
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان أن “التمديد لقائد الجيش ليس متعثراً، لكنّه بحاجة إلى توافق رئاسي وهو قيد التداول وسيطرح على مجلس النواب، وعلى اثره يؤخذ القرار”.

وقال بوشكيان، في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”: “على الرغم من معارضة التيار “الوطني الحر” فإن سائر الكتل تتجه للتمديد نظرا لخصوصية المؤسسة العسكرية”، مشيرا إلى أن “هناك توافقا لدى أغلبية الأطراف، لأننا في مرحلة دقيقة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جيش جديد”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار إلى أن “الرؤية واضحة بما أن الملف الرئاسي مرتبط بالتطورات الإقليمية والدولية، وعليه فإن انتخاب الرئيس مؤجل إلى حين تحسن الوضع في المنطقة”.

وردًّا على سؤال حول الوضع الاقتصادي والرقابة على المنتجات الوطنية في شهر الأعياد، كشف بوشكيان أن” المنتجات الوطنية اللبنانية أحرزت تقدما كبيرا، وأن في لبنان أكثر من 110 منتجات دخلت المنافسة العالمية، وأن العائدات تقدر بتسع مليارات دولار سنويا”.

أما عن التفاوت بالاسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة، فأوضح أن “الفارق بالسعر يعود إلى ما بعد التصنيع، وأن الرقابة من مسؤولية وزارة الاقتصاد وليس الصناعة، مشدّداً على ان “غياب الرقابة أمر غير مقبول، ويجب تحديد الأسعار أسبوعيا، داعيا إلى “إصدار جدول أسعار بصورة دورية أسبوعيا وبصورة خاصة منعا للتلاعب خلال شهر الأعياد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    من الحدود اللبنانية الجنوبية
    ليل جنوب لبنان لم يهدأ.. قصف على أطراف عيتا الشعب ورميش
    رازي الحاج
    الحاج: اللجنة الخماسية طوت بتوجهاتها صفحة فرنجية
    وزير الصحة فراس الأبيض
    الأبيض: تغير المناخ خطر ملحّ خصوصاً في لبنان

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
    حزب الله
    تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
    كتائب القسام
    غزة تحت النار
    بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا