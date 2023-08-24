بوشكيان: الجيش عنوان للتضحية والشهادة

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في تصريح، أنّ “الجيش عنوان للتضحية والشهادة والعطاء في سبيل وحدة الوطن وتحقيق السيادة والاستقلال.”

وتقدّم بتعازيه إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون والى عائلتي الضابطين اللذين استشهدا أمس الاربعاء 24\8\2023.

وقال: “الجيش هو الحامي والمدافع عن الشعب لأنه من الشعب. وعلى الدولة ألا توفّر أيّ شيء لاعطائه حقوقه والمحافظة على قوّته ودوره ومعنوياته.”

هذا وأعلن الجيش اللبناني أنه تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثالث.

يذكر أنه تعرضت طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني لحادث طارئ أدى إلى سقوطها في منطقة بحمدون في محافظة جبل لبنان.

وعلى الفور قامت قوات من الجيش بضرب طوقٍ أمنيّ في مكان سقوط الطائرة، في وقتٍ تتولى فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني عملية إخماد النيران التي اندلعت في المكان الذي يتضمن أشجاراً كثيفة.

وقد اشتعلت نيران ضخمة في منطقة سقوط المروحية العسكرية، بينما أشارت مصادر إلى استشهاد عسكرييّن اثنين وفقدان آخر.