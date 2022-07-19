الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوشكيان: السلع الغذائية والدوائية لن تتأثر بهذا القرار!

منذ 7 دقائق
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

A A A
طباعة المقال

أسف وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان أن “لا يقبل الموظفون بالصيغة المرحلية التي طرحناها كجسر عبور الى حين اقرار الموازنة التي ستتغير الامور في ضوئها”،.

وأشار بوشكيان الى أننا “طرحنا اقصى المستطاع في هذه المرحلة ونطلب منهم ان يتحملونا شهرين بعدما تحملونا كثيراً لأن همهم هاجسنا”.

الى ذلك، لفت بوشكيان في حديث للـ”mtv” الى أنّ “قرار اعتماد سعر “صيرفة” للدولار الجمركي لم يتخذ بعد لكنه احد الخيارات المطروحة”، مؤكدًا أن “السلع الغذائية والدوائية لن تتأثر بل يقتصر القرار على الكماليات وبعض الرسوم التي من شأنها ان تزيد الايرادات من دون المساس بمعيشة المواطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحزب التقدمي الاشتراكي
    التقدمي الاشتراكي: لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الخطير!
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    سلام عرض مع دوكان ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد
    القاضية غادة عون
    تغريدة لافتة للقاضية عون بعد غزوة المركزي.. "هل هذا ما يتوق اليه اللبنانيين؟"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد يكشف عن موعد رفع الدعم عن الخبر!