بوشكيان: السلع الغذائية والدوائية لن تتأثر بهذا القرار!

أسف وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان أن “لا يقبل الموظفون بالصيغة المرحلية التي طرحناها كجسر عبور الى حين اقرار الموازنة التي ستتغير الامور في ضوئها”،.

وأشار بوشكيان الى أننا “طرحنا اقصى المستطاع في هذه المرحلة ونطلب منهم ان يتحملونا شهرين بعدما تحملونا كثيراً لأن همهم هاجسنا”.

الى ذلك، لفت بوشكيان في حديث للـ”mtv” الى أنّ “قرار اعتماد سعر “صيرفة” للدولار الجمركي لم يتخذ بعد لكنه احد الخيارات المطروحة”، مؤكدًا أن “السلع الغذائية والدوائية لن تتأثر بل يقتصر القرار على الكماليات وبعض الرسوم التي من شأنها ان تزيد الايرادات من دون المساس بمعيشة المواطن”.