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بوشكيان: الصناعات الغذائية مُعترف بجودتها محليًا ودوليًا

5 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 6:23 مساءً
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان الى أن “الصناعات الغذائية اللبنانية تحمل شهادة اعتراف وتقدير وطنية ودولية بجودتها ونوعيتها وميزتها، وذلك بفضل تحديث أصحاب هذه المصانع آلاتهم، وتدريب فرقهم العاملة، والالتزام بمعايير عالية، والتدقيق بالنظافة، والاهتمام بكامل عملية الانتاج، والحرص على اختيار أجود أنواع المواد الأولية، والتبريد والحفظ والتعبئة والتغليف والتسويق”.

كلام بوشكيان جاء بعد لقائه نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط وعضو النقابة عدنان عطايا، حيث بحثوا في “وضع الصناعات الغذائية ومدى تقدمها وتوسعها وزيادة قدراتها الانتاجية والتصديرية والتنافسية”.

وأوضح أن “النجاح يعود أيضاً الى التكامل بين وزارة الصناعة والجمعية والنقابة والصناعيين الحريصين على ديمومة مصالحهم ومؤسساتهم وتطويرها”.

وكان هناك ارتياح لالتزام أصحاب المصانع بمبادىء الانتاج الجيد GMP، وتأدية مراقبي ومهندسي وزارة الصناعة دورهم الرقابي على صعيد سلامة الغذاء في مصانع الغذاء، والالتزام بشروط الترخيص الصناعي.

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