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بوشكيان: الصناعي اللبناني مبتكر ومبدع وغير متروك

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2022 7:53 مساءً
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال “جورج بوشكيان” أن “الصناعي اللبناني مبتكر ومبدع، ولا يفوّت الفرص، ويسعى دائماً إلى التطور والتحديث، متطلّعاً لتلبية السوق الداخلية، ومستهدفًا الأسواق التقليدية الخارجية، ومفتشًا عن أسواق جديدة”.

وخلال جولة على مصنع “اغريبلاست” لصناعة البلاستيك والصناديق البلاستيكية وغيرها، أكّد بوشكيان أن “الصناعي غير متروك من قبل الدولة والحكومة ووزارة الصناعة التي نلجأ من خلال صلاحياتها ودورها والمراسيم والقرارات والتعاميم التي تصدرها إلى حماية الصناعة ودعمها، سواء عبر التشدد في إلزامية تطبيق المواصفات والالتزام بالمعايير والجودة، أو عبر منع تصدير المواد الخام والمخلفات الورقية والكرتون والجلود والحديد والبلاستيك القابلة للتدوير وإعادة التصنيع”.

كما أوضح أنّ “الدورة الاقتصادية والإنتاجية غير جامدة، بل على العكس هي متحرّكة، وقابلة للنمو أكثر، مترافقةً مع تخفيف التشنّج السياسي القائم، كون لبنان واللبنانيون سريعي النهوض من الأزمات ولا أقول التأقلم معها، والسير على خط التعافي مجددا”.

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