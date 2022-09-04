بوشكيان: الصناعي اللبناني يسير بعكس موجة التشاؤم

نظّم المهندس جو توما يومًا للإعلاميّين والإعلاميّات في ​نادي الصحافة​ برئاسة الزّميل ​بسام أبو زيد​، في الكروم العائدة لخمّارة “Clos Saint Thomas” في ​قب الياس​، في حضور وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​. وتضمّن النّشاط مشاركة الوزير والجسم الإعلامي في قطاف الكرمة، تعبئة العنب ونقله تحضيرًا لتخميره وعصره وتعتيقه في الخوابي، ومن ثمّ تعبئته في القناني وتعتيقه مجدّدًا؛ قبل توزيعه على نقاط البيع.

وعبّر بوشكيان عن “اعتزازه بالصّناعي اللّبناني، وبالشّباب المغامر في وجه التّحدّيات، مستثمرًا رغم كلّ الصّعاب، سائرًا بعكس موجة التّشاؤم، باعثاً بالأمل في قدرة اللّبنانيّين على النّهوض”، لافتًا إلى أنّ “​صناعة النبيذ​ تُعتبر من الصّناعات المتعلّقة بفرح الإنسان، والذّوق الرّفيع، والتّمتّع بلذّة الحياة”.

وأشار إلى أنّ “أهل القطاع، وهم أصحاب خبرة وعلم ومعرفة، طوّروا هذه الصّناعة، وأدخلوا عليها أصنافً جديدةً من العنب وطرق الإنتاج الحديث، ووضعوا خمّاراتهم على خريطة المواقع السّياحيّة، كما نجحوا في التّصدير إلى بلدان عديدة”.