بوشكيان: العمّال هم القوّة والقيمة المضافة لأيّ إنجاز

هنّأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان العمّال في عيدهم، ولا سيّما في العائلة الصناعية. وقال: “نختبر يوماً بعد يوم مدى قدسيّة العمل والعامل، ومدى حاجة المجتمعات إلى أبنائها ومشاركتهم في عملية البناء والإعمار والتحديث. العامل هو عاملٌ تغييريّ ايجابي.

هو محرّك ومطوِّر لما هو قائم. لا يرضى بالقليل، على الرغم أنّه ينال القليل. يستحقّ الأكثر والأفضل. هو التضحية والعطاء بحدّ ذاته. يعمل بصمت للخير العام. العمّال هم القوّة والقيمة المضافة لأيّ إنجاز لا يتحقّق من دون وضع فكرهم وتعبهم في الميدان”.