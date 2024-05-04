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بوشكيان: القيامة خروج من الظلام الى النور

منذ 18 ثانية
النائب جورج بوشكيان

النائب جورج بوشكيان

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عايد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد، “الذي يرمز الى قيامة الرب يسوع من الموت”، آملاً أن يترافق معه “قيامة لبنان من أزمته، وخروج اللبنانيين من النفق المظلم الى واحة من السلام والنور. ورحاب من الطمأنينة، وحالة من الاستقرار”.

وتمنّى أن “يعمّ الفرح في القلوب، وأن تهدأ النفوس، ويستجمع اللبنانيون ارادتهم وصلابتهم ووحدتهم للوقوف سداً منيعاً بوجه الطامعين بلبنان وخيراته. في الوحدة والايمان، تحلّ النعم والبركات”.

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