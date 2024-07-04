بوشكيان: المعرض الصناعي الثاني نشاطٌ محفّز

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مؤتمراً صحافياً في مكتبه بالوزارة في حضور المستشار الاقتصادي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان علي اسماعيلي، رئيس الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق الدكتور علي زعيتر، المديرة العامة للوزارة المهندسة شانتال عقل، مستشار الوزير القانوني المحامي سليم الخوري، المدير العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين طلال حجازي، ومسؤولين في الوزارة والجمعية. وأعلن بوشكيان اقامة معرض “صناعتي-2” الذي تنظمه الجمعية يوم الاثنين الواقع فيه التاسع والعشرين من تموز الجاري في مجمّع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وألقى بوشكيان كلمة نوّه فيها بتصميم المنظّمين على “اقامة المعرض الصناعي الثاني في وقت صعب سياسياً واقتصادياً وأمياً، في ظلّ استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان. بثباتِكم، تبرهنون للقاصي والداني ايمانَكم بالصناعة والصناعي ودورهِما الريادي في المساهمة بتحقيق النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة. أنتم واثقون أيضاً بدعم الدولة ووزارة الصناعة، ومتّكلون على وقوفهِما إلى جانبكم بهدف تأمين البيئة الحاضنة والمسهِّلة للاستثمارات والانتاج والتسويق والتصدير”.

وقال:”قبل شهرين تقريباً، نظّمت الوزارة معرضاً للصناعة الوطنية بشعار “نبض لبنان صناعتو” على أساس أنها، أي الصناعة، قلبُ لبنان النابض والمتحرّك والمبدع والمبتكر. واعتُبِر المعرض في حينه، من أهمّ الفاعليات الاقتصادية الصناعية والتجارية التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة. نواصل اليوم هذه المسيرة مع معرض “صناعتي-2″ المنوي اقامتُه في 29 تموز الجاري. وأدعو الصناعيين الى أوسع مشاركة كون المعارض مناسبة مهمة لهم ومحفِّزة لخلق فرص ومبادرات تفتح الآفاق لتبادل المعرفة والتواصل واستكشاف امكانات العمل والتبادل أو حتى الشراكة والدمج. لبنان في حركة دائمة ونشاط مستمر على صعيد اقامة فاعليات اقتصادية وصناعية وسياحية متنوّعة، اضافة الى حركة عقارية وتجارية، نأمل أن تعيد العافية والازدهار إلى وطننا العزيز، ويحلّ السلام في ربوعه من أقصى الجنوب الصامد الى أقصى الشمال الغالي”.

ثم شرح زعيتر أهداف المعرض الذي اعتبره “منصّة لتمكين الصناعيين والمستثمرين من المساهمة بتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية وزيادة الانتاج”.

واكد أن الهدف هو مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والناشئة، ورفع القدرة الانتاجية وتطوير الأعمال وايصال الانتاج اللبناني الى الأسواق المحلية والخارجية”.