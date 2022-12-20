بوشكيان: تأجيل تسجيل المصانع الأجنبية المؤهّلة لتصدير منتجاتها إلى لبنان

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 115/1 ونصّ على “تأجيل العمل بالقرارين 70/1 تاريخ 22/9/2022 و رقم 53/1 تاريخ ٢٠١٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية”.

وجاء في القرار:

إن وزير الصناعة

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط

بناء على القرار رقم ۱/۵۳ تاریخ ۲۰۱۹/۵/۹ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية،

بناء على القرار رقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ المتعلق بتأجيل تطبيق القرار رقم 1/53 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما ياتي:

المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرارين رقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ و رقم ۱/۵۳ تاریخ ۲۰۱۹/۵/۹ والجدول رقم 1 الملحق به في شأن تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية حتى تاريخ ۲۰۲۳/۱/١٥.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.