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بوشكيان: تأجيل تسجيل المصانع الأجنبية المؤهّلة لتصدير منتجاتها إلى لبنان

منذ 17 دقيقة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 115/1 ونصّ على “تأجيل العمل بالقرارين 70/1 تاريخ 22/9/2022 و رقم 53/1 تاريخ ٢٠١٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية”.

وجاء في القرار:

إن وزير الصناعة
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط

بناء على القرار رقم ۱/۵۳ تاریخ ۲۰۱۹/۵/۹ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية،

بناء على القرار رقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ المتعلق بتأجيل تطبيق القرار رقم 1/53 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما ياتي:

المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرارين رقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ و رقم ۱/۵۳ تاریخ ۲۰۱۹/۵/۹ والجدول رقم 1 الملحق به في شأن تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية حتى تاريخ ۲۰۲۳/۱/١٥.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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