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بوشكيان تابع زيارته العراق وجال في مختبرات هيئة البحث والتطوير الصناعي

11 - يناير - 2022
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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تابع وزير الصناعة جورج بوشكيان زيارته العراق، وزار اليوم هيئة البحث والتطوير الصناعي المرادفة لمعهد البحوث الصناعية في لبنان. رافقه في الجولة رئيس الهيئة التنفيذية في جمعية انجازات البحوث الصناعية – لبنان المهندس زياد شماس ورئيس نقابة المصنعين الكيميائيين في لبنان سامي عساف.

من جهته، واصل المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون اجتماعاته مع المسؤولين والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العراقية المعنية، باحثا معهم في سبل تطوير العلاقات الادارية والفنية وتخفيف الاجراءات التبادلية الروتينية.

كما واصل مؤتمر الأعمال العراقي – اللبناني الثاني أعماله مؤمنا اجتماعات ثنائية B2B بين رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين اللبنانيين المشاركين ونظرائهم العراقيين، من أجل دراسة الامكانات المتاحة للاستثمار واقامة الشراكات التوظيفية.

وفي مقر هيئة البحث الصناعي، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق، مستشار وزير الصناعة والمعادن العراقية للشؤون العلمية ومدير عام الهيئة وكبار الموظفين، وتم تبادل الآراء حول سبل التعاون مع معهد البحوث الصناعية اللبناني وهو رائد في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والاستشارية الصناعية وفي مجال الفحوص والمختبرات.

واقترح بوشكيان ضرورة التعاون بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) وهيئة التقييس العراقية. وهنأ العراق على التقدم العلمي الذي حققه بفكر وأدمغة علمائه وذكائهم وخبرتهم في مجالات عملهم وأبحاثهم واختصاصاتهم.

وجال وزير الصناعة في المختبرات واستمع إلى شرح عن عملها، ثم زار بيت الطاقة الشمسية وهو كناية عن مبنى تم تجهيزه بالطاقة الشمسية بالكامل منذ العام 1984.

ومساء اليوم، يقيم السفير اللبناني علي الحبحاب حفل استقبال على شرف الوزير بوشكيان والوفد المرافق.

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