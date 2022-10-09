بوشكيان: سنضع كل جهودنا في المرحلة المقبلة في الصناعة ‏

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان في قضاء عاليه، بدعوة من رئيس منظمة اليد الخضراء ‏زاهر رضوان، ضمن فعاليات‎ Authentic Aley ‎ وتطويرا للبرامج التي تهتم بالصناعة الحرفية والصناعات التقليدية‎. ‎

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بدأ بوشكيان جولته في سوق الباز الأصيل، الذي يهتم بالعطارة والبهارات منذ العام 1945 والذي يعرض منتجات 300 عائلة، ‏واستمع الى شرح مفصل عن اهمية هذه المنتوجات‎. ‎

ثم توجه الى السوق الخاص للتدفئة في قضاء عاليه والذي يستضيف اربعة معامل وجاقات واوائل تدفئة من صناعة مدينة عاليه ‏التجارية والأسواق المتخصصة بصناعة المدافئ على أنواعها‎.‎

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وعبر رضوان، بصفته نقيب الحرفيين والمصنعين التقليديين في لبنان، عن أهمية التعاون بين وزارة الصناعة ونقابة الحرفيين، ‏‏”لاسيما أن وزارة الصناعة هي المقدامة دائما على دعم الحرفيين من خلال وجود المركز المقدم في مبنى الوزارة كسوق خاص ‏للحرفيين لتسويق منتاجاتهم‎”.‎

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وقال: “إننا على أتم الإستعداد للمشاركة في كافة اللوائح الخاصة بالحرفيين على صعيد لبنان، والمتابعة الفاعلة والمستمرة مع الوزارة ‏لوضع آلية مشتركة لدعم هذا القطاع وتطويره ليكون وجه لبنان الحضاري والحقيقي المتمثل بهم وعبرهم‎”.‎

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وبعد إطلاعه على الصناعات المتنوعة المصادر، زار بوشكيان المكتب السياحي لقضاء عاليه في شملان الذي دشنه وزير السياحة ‏أخيرا، بعدها توجه الى دقون حيث اطلع على الصناعات الحرفية والفخار من خلال الدكتورة ثريا جبق، ثم زار جسر القاضي‎.‎

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واطلع بوشكيان على المشروع الذي هو قيد الإنشاء‎ ” Aacc Authentic Aley Craft Center” ‎اي “خان حرف عاليه الأصيلة” ‏الذي يحتضن 8 مشاغل و8 حرف أساسية لقضاء عاليه وهي النجارة، الصناعات الحديدية، المرسم، الطباعة الحريرية، الفخار، ‏الصابون، الزجاج والتطريز…. كما سيضم مطعم‎ Authentic Restaurant ‎الذي يقدم طعاما تقليديا وهو قيد الإنشاء وفي مراحله ‏الأخيرة، بتمويل من‎ UKAID ‎وبإشراف من‎ UNDP.‎

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وقال بوشكيان في تصريح: “اكتشفت الكنوز اللبنانية المخبأة في القضاء، والتي هي تراثنا وحضارتنا التي بنينا عليها الاجيال الصاعدة ‏من أطباء ومحامين وكبار المفكرين في العالم. أما هدفي من هذه الزيارة التركيز على هذه الصناعات وإعطائها قيمتها الجوهرية، فأنا ‏متمسك بتراث بلادي وافتخر به. فقد أعجبتني فكرة‎ (Authentic Aley) ‎والجهود المبذولة لانجاحها، فأتينا لنسلط الضوء عليها أكثر ‏فأكثر وندعمها”.‏

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أضاف: “عاليه هي بالنسبة لي تاريخ عريق، ولا تزال منارة البلاد، ولها دور كبير وتكاملي مع غيرها من الاقضية، وهي منطلق ‏للكثير من الاعمال التراثية”.‏

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وختم بوشكيان: “أثبتت الصناعة في الأزمات بأنها الحل الأمثل للإقتصاد اللبناني، وهي اليوم خلقت نوعية وتغييرا في الإقتصاد، ‏فكانت الداعم الأكبر في الناتج القومي من خلال المنتجات المحلية والمصدرة الى أصقاع العالم. سنضع كل جهودنا في المرحلة المقبلة ‏في الصناعة لانها أساس الاقتصاد ويجب المحافظة عليها”.‏







